Иран назвали серьезным оппонентом России

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий в интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что предстоящий товарищеский матч против сборной Ирана для российской команды будет непростым.

»Иран – достаточно серьезный соперник для нас. Когда играют два спаренных матчах, Карпин разделяет составы на оптимальный, и на другой, чтобы проверить футболистов на будущее. Думаю, что с Ираном выйдет на поле основа, а с Боливией выпустят тех, кто мало играл», — заявил Непомнящий.

3 октября сборная России объявила список из 30 футболистов, которые были вызваны на товарищеские матчи с Ираном (10 октября) и Боливией (14 октября).

Игра с Ираном состоится на стадионе «Волгоград Арена», стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

