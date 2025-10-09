На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Губерниев пожалел норвежских лыжниц

Комментатор Губерниев пожалел норвежских лыжниц, назвав их жертвами пропаганды
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью Sport24 заявил, что выступающие против возвращения российских лыжников норвежки являются жертвами пропаганды.

По его словам, в любом случае их мнение не окажет решающего значения по вопросу допуска или недопуска российских атлетов.

«Право высказывать эти люди имеют, но ничего не решают. В любом случае, они жертвы определенной пропаганды. Странно, когда поборники демократии хотят, чтобы у нас была коллективная ответственность. Когда мы будем допущены, все эти спортсмены могут объявить бойкот и не приехать, но они же не будут выступать», — заявил Губерниев.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян. В данный момент обсуждается вопрос возможного допуска российских лыжников на Олимпийские игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году. Окончательное решение по данному вопросу будет озвучено на заседании исполкома FIS, который состоится 21 октября.

Ранее в США назвали максимальное число лыжников, которые смогут выступить на ОИ-2026 от России.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами