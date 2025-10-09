В США назвали максимальное число лыжников, которые смогут выступить на ОИ от России

В США заявили, что Россия может рассчитывать максимум на двух лыжников на ОИ-26

Главный тренер сборной США по лыжным гонкам Крис Гровер в подкасте Race Ready заявил, что российские лыжники могут рассчитывать максимум на две квоты на предстоящую Олимпиаду-2026 в Италии.

По его словам, если бан с российских атлетов будет снят, то на Игры будут допущены по одному мужчине и одной женщине.

«Олимпийская квота России, если таковая будет, составит два человека», — заявил Гровер.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян. В данный момент обсуждается вопрос возможного допуска российских лыжников на Олимпийские игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году. Окончательное решение по данному вопросу будет озвучено на заседании исполкома FIS, который состоится 21 октября.

