Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после поражения в первом матче нового сезона Национальной хоккейной лиге (НХЛ) заявил, что его команда не смогла добиться положительного результата из-за несыгранности. Его слова приводит пресс-служба «столичных».

«Это первая игра для обеих команд, и, как вы могли заметить, было много рикошетов, много недопонимания. Это неприятно, но мы двигаемся дальше», — заявил Овечкин.

Минувшей ночью столичная команда уступила «Бостон Брюинз». Игра прошла в американской столице на «Кэпитал Уан Арене» и завершилась победой гостей со счетом 3:1.

В следующем матче «Вашингтон Кэпиталз» на выезде встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». Игра пройдет в ночь на 12 октября, стартовое вбрасывание состоится в 02:00 по московскому времени.

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее оправданный по делу об изнасиловании канадец вернулся в Россию.