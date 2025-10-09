Оправданный по делу об изнасиловании канадец вернулся в Россию

«Авангард» заключил контракт с оправданным по делу об изнасиловании Маклаудом

Омский «Авангард» заключил контракт с канадским форвардом Майклом Маклаудом. Об этом сообщает пресс-служба «ястребов».

Трудовое соглашение между сторонами заключено на три года. Хоккеист будет выступать за омичей под девятым номером.

Форвард являлся одним из фигурантов секс-скандала с участием игроков молодежной сборной Канады-2018. Он обвинялся в сексуальном насилии, вместе с четырьмя партнерами по команде. Из‑за этих обвинений Маклауд не смог доиграть прошлый сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), покинув Россию для участия в судебных разбирательствах. Летом 2025 года суд признал хоккеиста невиновным и снял все обвинения.

В 2024 году Маклауд выступал в составе казахстанского «Барыса», а затем перешел в омский «Авангард». В НХЛ Маклауд выступал за «Нью-Джерси Девилз», в составе этой команды за 299 матчей он забросил 31 шайбу и отдал 60 результативных передач.

Ранее тренер «Вашингтона» объяснил поражение в первом матче сезона в НХЛ.