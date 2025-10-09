На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Главное — не переоценить себя»: Плющев — о голе Гридина в дебютном матче в НХЛ

Тренер Плющев призвал хоккеиста Гридина не переоценивать себя
Sergei Belski-Imagn Images/Reuters

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» Матвей Гридин не должен переоценивать себя после гола в первом матче в заокеанском чемпионате. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

«Могут ли ему раздавать лишние авансы, которые ему помешают? Не думаю, что кто-то будет строить козни из-за того, что он хорошо себя проявил. Вопрос в том, чтобы себя не переоценить и делать нормально то, что должно. А хорошее начало – это всегда хорошо. Для игрока гол в дебютном матче — это приятно», — сказал Плющев.

Гридин отличился в дебютном матче в НХЛ. С его гола начался камбэк «Калгари» в противостоянии с «Эдмонтоном». «Флэймз» уступали со счетом 0:3, но именно гол 19-летнего россиянина перевернул игру. При этом сам гол получился курьезным: форвард прошел по правому краю и прострелил вдоль ворот, но шайба от конька защитника «Эдмонтона» влетела в ворота.

Сам Матвей после игры признался, что испытывает невероятные ощущения: «Еще два года назад играл в НХЛ в Playstation, а сейчас я здесь».

Ранее Овечкин прокомментировал поражение в первом матче сезона в НХЛ.

Хоккей. НХЛ
