Не стало тренера «Бока Хуниорс»

Аргентинского футболиста и тренера Руссо не стало в возрасте 69 лет
Hannah Mckay/Reuters

Главного тренера «Боки Хуниорс» из Буэнос-Айреса Мигель Анхель Руссо не стало в возрасте 69 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба на своем официальном сайте.

В последние годы жизни тренер боролся с онкологическим заболеванием, несколько прошедших встреч своей команды он пропустил из-за госпитализации.

Специалист был знаком футбольным болельщикам по работе в клубах Аргентине, Чили, Испании, Мексике, Колумбии, Перу, Парагвае и Саудовской Аравии. Вместе с «Бокой» Руссо в 2007 году выиграл Кубок Либертадорес — самый престижный клубный турнир Южной Америки. В качестве футболиста он отыграл более 400 матчей на профессиональном уровне.

«Мигель Анхель Руссо оставил после себя в «Боке» гораздо больше, чем просто теплые воспоминания о своих тренерских триумфах. В нашей памяти останутся его стиль и желание принимать вызовы, преодолевать ограничения и завоевывать уважение как среди своих болельщиков, так и среди оппонентов», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

