Новому тренеру «Спартака» предложили дать время

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко в интервью Vprognoze заявил, что сменщику Деяна Станковича необходимо предоставить время для того, чтобы наладить игру.

По его словам, после предстоящей отставки сербского специалиста не нужно спешить с тем, чтобы спрашивать результат с нового наставника красно-белых.

«Логично, что новый человек, который придет, нужно будет дать ему шанс. Ему нужно дать время, чтобы он с командой поработал и потом с него можно будет спрашивать», — заявил Червиченко.

В настоящее время «Спартак» занимает шестое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 18 очков после 11 туров. 5 октября команда под руководством Деяна Станковича потерпела поражение от ЦСКА в московском дерби со счетом 2:3.

Ранее гендиректор «Динамо» рассказал о планах на будущее.