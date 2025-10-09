«Вашингтон» Овечкина проиграл первый матч в сезоне НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» с поражения начал новый сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Столичная команда в первом матче регулярного чемпионата сезона-2025/26 уступила «Бостон Брюинз». Игра прошла в американской столице на «Кэпитал Уан Арене» и завершилась победой гостей со счетом 3:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Давид Пастрняк, Элиас Линдхольм и Морган Гики. У проигравшей команды единственную шайбу на свой счет оформил Том Уилсон.

В следующем матче «Вашингтон Кэпиталз» на выезде встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». Игра пройдет в ночь с 11 на 12 октября, стартовое вбрасывание состоится в 02:00 по московскому времени.

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

