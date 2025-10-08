На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тренер СКА не видит проблемы в пятом проигранном подряд матче

Тренер СКА Ларионов о пятом поражении подряд: я не вижу больших проблем
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от екатеринбургского «Автомобилиста» заявил, что его команда работает в стабильном режиме. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Все идет в рабочем процессе, я не вижу больших проблем. Главное, что команда не должна чувствовать давление. Я сверху ощущаю только поддержку», — заявил Ларионов.

До этого СКА проиграл четыре игры кряду, не справившись дважды с нижегородским «Торпедо», московским «Спартаком» и ярославским «Локомотивом». В последних семи играх у петербуржцев лишь одна победу — в гостях над «Сочи».

Игорь Ларионов возглавил СКА в межсезонье, его предыдущим местом работы было нижегородское «Торпедо». После 13 матчей в нынешнем сезоне КХЛ петербургский клуб набрал 13 очков и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

В прошлом сезоне Кубок Гагарина завоевал ярославский «Локомотив». В финальной серии команда обыграла челябинский «Трактор» 4-1 и впервые в истории стала победителем КХЛ.

Ранее Александр Овечкин сделал подарок больной раком девочке.

Хоккей. КХЛ
