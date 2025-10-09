На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вопрос о победе российской команды на The International назвали искусственным

Директор АРКИ Голубев назвал искусственным вопрос о победе команды россиян на TI
true
true
true
close
Elaine Thompson/AP

Директор Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ) Павел Голубев в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, когда команда, состоящая только из российских игроков, сможет одержать победу на главном турнире по Dota 2 — The International.

В 2025 году этот турнир выиграла саудовская команда Team Falcons, в составе которой выступает один россиянин — Станислав Malr1ne Поторак.

«Сам вопрос о победе «чисто российской команды» на The International во многом искусственный, — заявил Павел Голубев. — Важно понимать саму природу киберспорта — это глобальное явление, где сильные составы формируются из лучших игроков вне зависимости от территориальной привязки.

В этом ее уникальность: люди из разных регионов и культур объединяются ради результата. Поэтому вопрос о победе «пяти россиян под одним тегом», скорее, относится к ожиданиям болельщиков и символике. На практике куда важнее, чтобы российские игроки стабильно входили в топ мировых составов и чтобы внутри страны создавались условия для их роста.

Если такие условия будут сформированы, то и «чисто российская команда» однажды может выиграть The International. Но это будет следствием развития системы в целом, а не удачно сложившихся обстоятельств или национального акцента».

Ранее победу россиянина на The International отказались считать успехом национальной школы киберспорта.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами