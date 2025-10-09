Вопрос о победе российской команды на The International назвали искусственным

Директор Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ) Павел Голубев в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, когда команда, состоящая только из российских игроков, сможет одержать победу на главном турнире по Dota 2 — The International.

В 2025 году этот турнир выиграла саудовская команда Team Falcons, в составе которой выступает один россиянин — Станислав Malr1ne Поторак.

«Сам вопрос о победе «чисто российской команды» на The International во многом искусственный, — заявил Павел Голубев. — Важно понимать саму природу киберспорта — это глобальное явление, где сильные составы формируются из лучших игроков вне зависимости от территориальной привязки.

В этом ее уникальность: люди из разных регионов и культур объединяются ради результата. Поэтому вопрос о победе «пяти россиян под одним тегом», скорее, относится к ожиданиям болельщиков и символике. На практике куда важнее, чтобы российские игроки стабильно входили в топ мировых составов и чтобы внутри страны создавались условия для их роста.

Если такие условия будут сформированы, то и «чисто российская команда» однажды может выиграть The International. Но это будет следствием развития системы в целом, а не удачно сложившихся обстоятельств или национального акцента».

Ранее победу россиянина на The International отказались считать успехом национальной школы киберспорта.