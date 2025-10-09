На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Победу россиянина на The International отказались считать успехом национальной школы

Директор АРКИ Голубев рассказал, что в России нет сильной школы киберспорта
Директор Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ) Павел Голубев в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, почему в России пока нет сильной национальной школы киберспорта.

По мнению специалиста, победа россиянина Станислава Malr1ne Поторака на главном турнире по Dota 2 — The International 2025 — в составе команды Team Falcons — это его личное достижение, а не результат системного развития киберспорта в России.

«Победа Team Falcons и тот факт, что россияне попали в призы на The International, — это успех конкретных игроков и организаций, которые смогли этих игроков собрать, дать им поддержку и развитие. Напрямую это не говорит о развитии российского киберспорта как системы, — сказал Голубев. — Развитие киберспорта в стране определяется другими факторами: наличием и востребованностью тренеров и специалистов по подготовке игроков, работающей соревновательной системой с единым рейтингом спортсменов, доступной офлайн- и онлайн-инфраструктурой для организации соревновательной деятельности и другими условиями, характеризующими любой официальный вид спорта.

Когда всего этого мало или нет вовсе, сложно говорить о системном росте. А пока мы просто наблюдаем отдельные успешные карьеры, а не стабильные результаты сильной национальной школы».

Ранее российские киберспортсмены оказалась не готовы платить налоги.

