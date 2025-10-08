Гендиректор «Динамо» рассказал о планах на будущее

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в интервью «Советскому спорту» заявил, что не планирует менять место работы.

«Я здесь счастлив, занимаюсь любимым делом среди профессионалов. Гаджи Муслимыч, глава региона Сергей Алимыч – им большое спасибо. Я даже не рассматриваю другие варианты», — заявил Газизов.

После 11 туров дагестанскаая команда располагается на 12-й строчке, имея в активе 10 баллов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

