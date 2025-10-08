На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-бойца UFC Мохтаряна застрелили в Австралии

Бывшего бойца UFC Мохтаряна застрелили в пригороде Сиднея
true
true
true
close
Jeff Bottari/Zuffa LLC/Getty Images

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Суман Мохтарян скончался после пулевого ранения, полученного в одном из пригородов Сиднея — Риверстоуне. Об этом сообщает Daily Mail.

Убийство произошло 8 октября вечером по местному времени. По данным свидетелей, преступник скрылся с места преступления на красном Audi.

Ранее на Мохтаряна уже было совершено покушение: в феврале 2024 года его атаковал стрелок, замаскированный под водителя службы доставки еды, который несколько раз выстрелил в него возле его спортзала.

Мохтарян основал спортивный зал Australian Top Team UFC. В главном бойцовском промоушене мира спортсмен провел двеа поединка — в 2018 году он досрочно уступил Содику Юсуффу, а в 2019 году судейским решением проиграл Сеуну Вон Чою. На счету Мохтаряна восемь побед и два поражения на профессиональном уровне.

Ранее Конора Макгрегора дисквалифицировали на полтора года.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами