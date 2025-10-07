На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Макгрегора дисквалифицировали на 18 месяцев за нарушение антидопинговой политики

Бойца UFC Макгрегора дисквалифицировали на 18 месяцев
Global Look Press

Бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора дисквалифицировали на 18 месяцев а нарушение антидопинговой политики, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу USADA.

В 2024 году Макгрегор трижды не предоставил информацию о своём местонахождении, в результате чего инспекторы не смогли взять у него биоматериал, что является нарушением.

Двухлетняя дисквалификация была заменена на полуторагодичную из-за того, что Макгрегор активно сотрудничал со следствием.

В марте 2025 года Макгрегор заявил о намерении принять участие в ближайших выборах в ноябре 2025 года. Известно, что боец является жестким противником мигрантов в Ирландии и даже недавно встречался с президентом США Дональдом Трампом по этому вопросу. Там Макгрегор раскритиковал правительство своей страны за то, что они поощряют нелегальную миграцию.

Последним боем 36-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

Ранее Макгрегор отказался участвовать в выборах президента Ирландии.

Летние виды спорта
