Макгрегора дисквалифицировали на 18 месяцев за нарушение антидопинговой политики

Бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора дисквалифицировали на 18 месяцев а нарушение антидопинговой политики, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу USADA.

В 2024 году Макгрегор трижды не предоставил информацию о своём местонахождении, в результате чего инспекторы не смогли взять у него биоматериал, что является нарушением.

Двухлетняя дисквалификация была заменена на полуторагодичную из-за того, что Макгрегор активно сотрудничал со следствием.

В марте 2025 года Макгрегор заявил о намерении принять участие в ближайших выборах в ноябре 2025 года. Известно, что боец является жестким противником мигрантов в Ирландии и даже недавно встречался с президентом США Дональдом Трампом по этому вопросу. Там Макгрегор раскритиковал правительство своей страны за то, что они поощряют нелегальную миграцию.

Последним боем 36-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

Ранее Макгрегор отказался участвовать в выборах президента Ирландии.