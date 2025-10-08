Овечкин одним словом описал рекордный сезон в НХЛ

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что в прошедшем сезоне команда проявила себя на высоком уровне. Его слова приводит пресс-служба лиги.

«Прошлый сезон был для нас потрясающим, многие молодые ребята получили опыт игры в плей-офф. Главное – нам должна сопутствовать удача, если все будут здоровы, то все будет хорошо», — заявил Овечкин.

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Первый матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» проведет 9 октября против «Бостона». Стартовое вбрасывание состоится в 2.30 по московскому времени.

Ранее Александр Овечкин рассказал о задаче на новый сезон в НХЛ.