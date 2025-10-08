Овечкин рассказал о задаче на сезон в НХЛ

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что в предстоящем сезоне намерен активно помогать молодым игрокам. Его слова приводит пресс-служба лиги.

«Помню, когда я был мальчишкой и приехал в «Вашингтон», там было много опытных ребят, которые мне помогали. Поэтому я собираюсь сделать то же самое: постараюсь выложиться по полной на льду и за его пределами», — заявил Овечкин.

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Первый матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» проведет 9 октября против «Бостона». Стартовое вбрасывание состоится в 2.30 по московскому времени.

Ранее «Баффало Сэйбрз» выставил российского вратаря на драфт отказов.