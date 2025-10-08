СКА потерпел пятое поражение подряд

СКА проиграл «Автомобилисту» и продлил серию поражений до пяти кряду

Петербургский СКА под руководством главного тренера Игоря Ларионова потерпел пятое поражение подряд.

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) армейцы уступили екатеринбургскому «Автомобилисту». Игра прошла на «УГМК-Арене» и завершилась победой уральцев в дополнительное время — 2:1.

До этого СКА проиграл четыре игры кряду, не справившись дважды с нижегородским «Торпедо», московским «Спартаком» и ярославским «Локомотивом». В последних семи играх у петербуржцев лишь одна победу — в гостях над «Сочи».

Игорь Ларионов возглавил СКА в межсезонье, его предыдущим местом работы было нижегородское «Торпедо». После 13 матчей в нынешнем сезоне КХЛ петербургский клуб набрал 13 очков и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

В прошлом сезоне Кубок Гагарина завоевал ярославский «Локомотив». В финальной серии команда обыграла челябинский «Трактор» 4-1 и впервые в истории стала победителем КХЛ.

