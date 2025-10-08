На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Буффало» выставили российского вратаря на драфт отказов

«Буффало» обменял российского вратаря Георгиева на канадского голкипера Эллиса
true
true
true
close
Tomi Hänninen/Global Look Press

Клуб НХЛ «Буффало Сейбрз» объявил о размещении российского вратаря Александра Георгиева на драфте отказов. Об этом сообщила официальная пресс-служба команды.

Главный тренер «Буффало» Линди Рафф пояснил, что решение связано с двумя ключевыми факторами: получением канадского голкипера Колтена Эллиса с драфта отказов и оптимистичными прогнозами по восстановлению основного вратаря Укко-Пекки Луукконена, который находился на лечении после травмы, полученной в предсезонный период.

Георгиев подписал однолетний контракт с «Буффало» 12 сентября на сумму $825 тысяч и успел провести четыре предсезонных матча за новый клуб. Ранее российский вратарь выступал за «Сан-Хосе Шаркс» и «Колорадо Эвеланш», а в прошлом сезоне провел 49 игр с показателем 87,5% отраженных бросков. В активе Георгиева также бронзовая медаль чемпионата мира 2019 года в составе сборной России.

Теперь у других клубов НХЛ есть 24 часа, чтобы забрать вратаря с драфта отказов, взяв на себя его текущий контракт. В противном случае игрок может быть отправлен в фарм-клуб.

Ранее Овечкин не вошел в десятку самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами