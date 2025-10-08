«Буффало» выставили российского вратаря на драфт отказов

Клуб НХЛ «Буффало Сейбрз» объявил о размещении российского вратаря Александра Георгиева на драфте отказов. Об этом сообщила официальная пресс-служба команды.

Главный тренер «Буффало» Линди Рафф пояснил, что решение связано с двумя ключевыми факторами: получением канадского голкипера Колтена Эллиса с драфта отказов и оптимистичными прогнозами по восстановлению основного вратаря Укко-Пекки Луукконена, который находился на лечении после травмы, полученной в предсезонный период.

Георгиев подписал однолетний контракт с «Буффало» 12 сентября на сумму $825 тысяч и успел провести четыре предсезонных матча за новый клуб. Ранее российский вратарь выступал за «Сан-Хосе Шаркс» и «Колорадо Эвеланш», а в прошлом сезоне провел 49 игр с показателем 87,5% отраженных бросков. В активе Георгиева также бронзовая медаль чемпионата мира 2019 года в составе сборной России.

Теперь у других клубов НХЛ есть 24 часа, чтобы забрать вратаря с драфта отказов, взяв на себя его текущий контракт. В противном случае игрок может быть отправлен в фарм-клуб.

Ранее Овечкин не вошел в десятку самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ.