Поиски исчезнувшего в Босфоре россиянина не увенчались успехом

Пропавшего участника соревнований в Босфоре, российского пловца Николая Свечникова, не смогли найти, несмотря на все усилия поиско-спасательной группы. Об этом в интервью РИА Новости заявил временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов.

По его словам, российское государство по мере сил продолжит оказывать помощь и поддержку родным спортсмена.

«С большим сожалением констатируем, что поиски Н.А. Свечникова не увенчались успехом. В рамках своих полномочий продолжаем оказывать поддержку родственникам пропавшего без вести. Продолжаем находиться в контакте с местными властями», — заявил Иванов.

24 августа российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва на Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь несколько часов спустя. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

В ходе поисков возникали различные версии случившегося. Так, сообщалось, что россиянин мог самостоятельно выбраться на берег и скрыться. Кроме того, появлялась информация о том, что сигнал с браслета пловца шел со дна Босфора — это опровергла его мать Галина, пояснив, что чип в браслете лишь фиксирует моменты старта и финиша.

Ранее мать пропавшего в Босфоре пловца не смогла добиться получения видео заплыва.