«Болельщикам надо успокоиться»: ветеран команды — о симпатии гендиректора клуба к ЦСКА

Симпатия генерального директора «Спартака» Сергея Некрасова к ЦСКА не должна быть проблемой для клуба. Такое мнение в комментарии Legalbet выразил бывший футболист красно-белых Геннадий Морозов.

«В «Спартаке» же есть футболисты, которые болеют за другие клубы, но выступают за народную команду. Ничего страшного, что «Лукойл» поставил Некрасова. Хозяин — барин. Решает тот, кто платит деньги», — заметил Морозов.

Он подчеркнул, что Некрасов должен быть профессионалом, который знает, что необходимо улучшить, Кроме того, Морозов напомнил, что и сам играл за «Динамо», но при этом поддерживал «Спартак».

«Болельщикам красно-белых надо успокоиться. Они должны смотреть на игроков, на команду «Спартак» и получать удовольствие, если она достойно выступает. Совет директоров решит сам, кто и где руководит разными процессами», — заключил Морозов.

Сергей Некрасов сменил на посту генерального директора «Спартака» Олега Малышева. Позже ряд СМИ опубликовал фотографии, на которых новый руководитель 10-кратных чемпионов России позирует в атрибутике армейцев.

