Овечкин сделал признание

Овечкин признался, что до сих пор не разлюбил хоккей

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что несмотря на солидное время, проведенное в спорте, продолжает его любить. Его слова приводит пресс-служба лиги.

«Я с нетерпением жду нового сезона. Я в предвкушении, я все еще люблю игру, и, самое главное, я все еще получаю удовольствие», — заявил Овечкин.

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Первый матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» проведет 9 октября против «Бостона». Стартовое вбрасывание состоится в 2.30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин не вошел в десятку самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ.