Сборная России по баскетболу не будет участвовать на товарищеских матчах в ноябре

Тренеры сборной по баскетболу сосредоточатся на работе с резервом в ноябре

Мужская сборная России по баскетболу под руководством Зорана Лукича проведет ноябрьский учебно-тренировочный сбор без товарищеских матчей. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Тренерский штаб принял решение сосредоточиться на оценке ближайшего резерва и работе с молодыми игроками.

Ранее рассматривалась возможность проведения контрольных встреч с клубами Суперлиги или командами из любительских лиг, однако от этой идеи отказались, чтобы не создавать дополнительной нагрузки для баскетболистов.

В летний период сборная России провела четыре товарищеских матча: две встречи с Ираном (67:70, 79:58) и две игры против Египта (73:80, 94:67). С 2022 года российские баскетболисты не участвуют в официальных международных соревнованиях, что делает работу с перспективными игроками приоритетным направлением развития национальной команды.

Ноябрьский сбор станет этапом в подготовке к будущим стартам и позволит тренерскому штабу оценить потенциал молодых баскетболистов.

