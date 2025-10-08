На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сборная России по баскетболу не будет участвовать на товарищеских матчах в ноябре

Тренеры сборной по баскетболу сосредоточатся на работе с резервом в ноябре
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Мужская сборная России по баскетболу под руководством Зорана Лукича проведет ноябрьский учебно-тренировочный сбор без товарищеских матчей. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Тренерский штаб принял решение сосредоточиться на оценке ближайшего резерва и работе с молодыми игроками.

Ранее рассматривалась возможность проведения контрольных встреч с клубами Суперлиги или командами из любительских лиг, однако от этой идеи отказались, чтобы не создавать дополнительной нагрузки для баскетболистов.

В летний период сборная России провела четыре товарищеских матча: две встречи с Ираном (67:70, 79:58) и две игры против Египта (73:80, 94:67). С 2022 года российские баскетболисты не участвуют в официальных международных соревнованиях, что делает работу с перспективными игроками приоритетным направлением развития национальной команды.

Ноябрьский сбор станет этапом в подготовке к будущим стартам и позволит тренерскому штабу оценить потенциал молодых баскетболистов.

Ранее стало известно, почему российские пловцы не примут участие в Кубке мира-2025.

Все новости на тему:
Баскетбол. Сборная России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами