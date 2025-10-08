На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский дзюдоист победил на чемпионате мира среди юниоров

Россиянин Катамардов завоевал золотую медаль в категории свыше 100 кг в Лиме
Sabau Gabriela/International Judo Federation

Российский дзюдоист Бислан Катамардов стал победителем чемпионата мира среди юниоров, который проходил в Лиме (Перу). Об этом сообщает «Матч ТВ».

В финальном поединке весовой категории свыше 100 кг он одолел японского спортсмена Гая Хатакэяму.

Бронзовые награды в этой весовой категории получили представитель Германии Мортаза Суха и французский дзюдоист Матео Акиана Монго. В соревнованиях также приняла участие российская спортсменка Александра Рябченко, занявшая третье место в весовой категории до 78 кг после победы над представительницей Сербии Йованой Степанович.

Согласно регламенту Международной федерации дзюдо (IJF), российские спортсмены выступали на турнире под нейтральным флагом. Чемпионат мира среди юниоров проводится ежегодно и собирает спортсменов в возрасте до 21 года из более чем 100 стран. В текущем сезоне турнир в Перу стал финальным этапом подготовки к взрослым международным соревнованиям.

По данным IJF, в соревнованиях приняли участие 387 спортсменов из 78 стран. Следующий чемпионат мира среди юниоров запланирован на октябрь 2026 года в Ташкенте (Узбекистан).

Ранее в UFC предложили контракт российскому бойцу Марку Вологдину после его проигрыша в бою.

Летние виды спорта
