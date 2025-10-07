На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Главные тренеры клубов КХЛ чуть не подрались после матча

Тренеры Разин и Исаков едва не подрались после матча «Торпедо» — «Металлург»
Алексей Филиппов/Алексей Мальгавко/РИА Новости

Тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин и наставник нижегородского «Торпедо» Алексей Исаков чуть не подрались после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает Telegram-канал «Хоккей на Кинопоиске».

«Все в одну калитку. Просто надо уметь проигрывать, учиться проигрывать. А когда такой хренью начинаешь заниматься, это уже не хоккей», — сказал Разин в послематчевом интервью, намекая на грубую игру «Торпедо».

После этого Разин сцепился с Исаковым, но их драке помешали тренерские штабы команд.

Также Разин вспомнил, что Исаков работал вместе с ним в Саратове в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).

«После игры хотел похвалить Алексея Исакова за его тяжелый путь из ВХЛ. Не все знают, что Исаков у меня в Саратове работал администратором. Никогда не мог подумать, что он будет тренером», — сказал Разин.

Встреча между «Торпедо» и «Металлургом» завершилась победой клуба из Магнитогорска со счетом 5:1.

Ранее экс-игрока КХЛ задержали в Финляндии.

