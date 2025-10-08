ATP разрабатывает новое правило для защиты теннисистов от экстремальной жары

ATP внедряет новые правила для защиты спортсменов от жары после жалоб в Шанхае

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) начала разработку специального регламента для проведения матчей в условиях экстремально высоких температур, передает Reuters.

Решение было инициировано после многочисленных жалоб спортсменов на турнире серии Masters в Шанхае, где несколько игроков были вынуждены сняться с соревнований из-за перегрева.

Новая политика, как заявлено, будет включать четкие критерии приостановки матчей и дополнительные меры безопасности. В обсуждениях участвуют действующие теннисисты, организаторы турниров и медицинские эксперты. Особое внимание уделяется разработке единых стандартов для всех соревнований.

В настоящее время решение о приостановке матчей из-за погодных условий принимается супервайзером турнира после консультаций с медицинским персоналом. Однако многие спортсмены отмечают недостаточность существующих мер защиты. В Шанхае температура воздуха достигала 35°C при высокой влажности, что создавало экстремальные условия для продолжительных матчей.

Новый регламент может быть представлен уже в начале следующего сезона. Аналогичные меры рассматриваются и в Женской теннисной ассоциации (WTA), где несколько теннисисток также пострадали от жары во время недавних турниров в Азии.

Ранее российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла американку Энн Ли в двух сетах в матче в Ухане.