На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка вышла в третий круг «Мастерса» в Ухане

Российская теннисистка Александрова обыграла американку Ли в матче в Ухане
true
true
true
close
Mike Frey/Reuters

Екатерина Александрова, занимающая 11-ю позицию в мировом рейтинге WTA, в матче второго круга одержала победу над американской теннисисткой Энн Ли (46-я ракетка мира) со счетом 7:6 (7:5), 6:2, передает РИА Новости.

Поединок продолжительностью 1 час 32 минуты начался с борьбы в первом сете, где судьба партии решилась в тай-брейке. Во второй партии Александрова доминировала, дважды сделав брейк и уверенно закрыв матч. Статистика встречи показывает превосходство россиянки: она реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов, в то время как Ли смогла использовать лишь один из семи шансов.

Эта победа позволила Александровой впервые в текущем сезоне выйти в третий круг турнира в Ухане. В следующем матче ее ждет встреча с победительницей пары Джессика Пегула (США) — Хейли Баптист (США).

Турнир в Ухане является частью азиатской серии соревнований WTA и проходит с 6 по 12 октября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая также продолжает борьбу за титул.

Ранее теннисистка Мирра Андреева громко выругалась после поражения от Зигемунд.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами