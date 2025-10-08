Россиянка вышла в третий круг «Мастерса» в Ухане

Российская теннисистка Александрова обыграла американку Ли в матче в Ухане

Екатерина Александрова, занимающая 11-ю позицию в мировом рейтинге WTA, в матче второго круга одержала победу над американской теннисисткой Энн Ли (46-я ракетка мира) со счетом 7:6 (7:5), 6:2, передает РИА Новости.

Поединок продолжительностью 1 час 32 минуты начался с борьбы в первом сете, где судьба партии решилась в тай-брейке. Во второй партии Александрова доминировала, дважды сделав брейк и уверенно закрыв матч. Статистика встречи показывает превосходство россиянки: она реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов, в то время как Ли смогла использовать лишь один из семи шансов.

Эта победа позволила Александровой впервые в текущем сезоне выйти в третий круг турнира в Ухане. В следующем матче ее ждет встреча с победительницей пары Джессика Пегула (США) — Хейли Баптист (США).

Турнир в Ухане является частью азиатской серии соревнований WTA и проходит с 6 по 12 октября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая также продолжает борьбу за титул.

