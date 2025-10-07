В «Спартаке» выступают против назначения российских тренеров в команду

Спортивный директор московского «Спартака» Франсис Кахигао выступает против назначения российских специалистов на должность главного тренера, передает Legalbet.

Кахигао уверен, что иностранные специалисты не сильно зависимы от влияния агентов, а россияне имеют с ними тесные связи, сказывающиеся на команде.

Часть руководства «ЛУКОЙЛА» сожалеет, что на пост главного тренера «Спартака» не удалось назначить Станислава Черчесова.

Нынешний наставник красно-белых Деян Станкович пока не может руководить командой во время матчей с тренерской скамейки. До 19 октября он отбывает месячную дисквалификацию: специалист отстранен от всех матчей под эгидой Российского футбольного союза (РФС) за оскорбления в адрес арбитра Егора Егорова во время матча с «Динамо» (2:2).

После 11 туров «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице. Команда набрала 18 очков и отстает от лидирующего ЦСКА на шесть баллов. В прошлом туре «Спартак» уступил ЦСКА со счетом 2:3.

Ранее Андрей Канчельскис заявил, что Александр Мостовой сделает «Спартак» снова великим.