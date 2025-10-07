Российский тренер: Мостовой сделает «Спартак» снова великим

Российский тренер Андрей Канчельскис призвал назначить на пост главного тренера московского «Спартака» Александра Мостового, передает «РБ Спорт».

«Уже неоднократно говорил, что «Спартаку» стоит рискнуть и назначить тренером Мостового. Уже который подряд иностранец не дает результата. Может, стоит резко поменять методику выбора тренера», — сказал Канчельскис.

Нынешний наставник красно-белых Деян Станкович пока не может руководить командой во время матчей с тренерской скамейки. До 19 октября он отбывает месячную дисквалификацию: специалист отстранен от всех матчей под эгидой Российского футбольного союза (РФС) за оскорбления в адрес арбитра Егора Егорова во время матча с «Динамо» (2:2).

После 11 туров «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице. Команда набрала 18 очков и отстает от лидирующего ЦСКА на шесть баллов. В прошлом туре «Спартак» уступил ЦСКА со счетом 2:3.

Ранее бывший тренер «Спартака» заявил, что команда должна занимать первое место.