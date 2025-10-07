Бывший тренер «Спартака» заявил, что команда должна занимать первое место

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что сейчас у команды лучший состав в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«У «Спартака» на сегодняшний день лучший состав в РПЛ. Они должны занимать первое место», — сказал Абаскаль.

Нынешний наставник красно-белых Деян Станкович пока не может руководить командой во время матчей с тренерской скамейки. До 19 октября он отбывает месячную дисквалификацию: специалист отстранен от всех матчей под эгидой Российского футбольного союза (РФС) за оскорбления в адрес арбитра Егора Егорова во время матча с «Динамо» (2:2).

После 11 туров «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице. Команда набрала 18 очков и отстает от лидирующего ЦСКА на шесть баллов. В прошлом туре «Спартак» уступил ЦСКА со счетом 2:3.

