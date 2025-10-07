Смолов поддержал капитана «Краснодара», обвиненного в расизме

Бывший нападающий «Краснодара» Федор Смолов поддержал в своем Telegram-канале капитана и полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна, которого обвинил в расизме футболист грозненского «Ахмата» Усман Ндонг.

«Не сомневаюсь в словах Эдо», — сказал Сперцян.

Конфликтный инцидент произошел в матче, который завершился победой «Краснодара» со счетом 2:0. Игрок команды «Ахмата» Ибраим Ндонг утверждает, что Сперцян допустил расистское высказывание на португальском языке, тогда как капитан «Краснодара» сообщил, что первым оскорбление в адрес его матери на испанском произнес соперник.

После 11 туров РПЛ «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице с 23 очками. Следующий матч команда проведет 18 октября против махачкалинского «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Российский футбольный союз (РФС) продолжает расследование инцидента.

Ранее Сперцяна назвали черным русским.