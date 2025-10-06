На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Футболиста «Краснодара» Сперцяна назвали черным русским

Экс-игрок «Краснодара» Ари назвал Сперцяна черным русским
Виталий Тимкив/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России и «Краснодара» Ари отреагировал на расистский скандал с участием капитана «быков» Эдуарда Сперцяна, назвав его черным русским, передает Sport24.

«Обвинение Сперцяна в расизме? Его я помню, когда он был еще маленьким, он всегда был рядом. Сперцян — черный русский! Думаю, что происходит — неправильно. Сперцян не мог так сделать 100%», — сказал Ари.

Конфликтный инцидент произошел в матче, который завершился победой «Краснодара» со счетом 2:0. Игрок команды «Ахмата» Ибраим Ндонг утверждает, что Сперцян допустил расистское высказывание на португальском языке, тогда как капитан «Краснодара» сообщил, что первым оскорбление в адрес его матери на испанском произнес соперник.

После 11 туров РПЛ «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице с 23 очками. Следующий матч команда проведет 18 октября против махачкалинского «Динамо». Российский футбольный союз (РФС) продолжает расследование инцидента.

Ранее Сперцян посетил стоматолога после стычки с защитником «Ахмата».

Футбол. Чемпионат России
