Губерниев упрекнул Тутберидзе из-за молчания по делу Валиевой: мы не услышали всей правды

Журналист Дмитрий Губерниев высказался об уходе Камилы Валиевой из группы Этери Тутберидзе, упрекнув наставника в том, что она не высказалась по допинговому делу спортсменки, передает «ВсеПроСпорт».

«Ее уход от этого тренера говорит сам за себя. Мы же так и не услышали всей правды. А что произошло с Камилой? Этери Георгиевна молчит. В этом деле гештальт по-прежнему открыт», — сказал Губерниев.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Ранее Татьяна Тарасова похвалила Валиеву за прощание с Тутберидзе.