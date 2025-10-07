Трамп назвал известного спортсмена, напавшего на человека с ножом, хорошим парнем

Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о том, что бывший квотербек «Нью-Йорк Джетс» Марк Санчес был арестован в больнице Индианаполиса после инцидента с применением холодного оружия, назвав его хорошим парнем, передает TMZ.

«Это было очень плохо. Он хороший парень, я не знаю, что случилось. Случилось что-то плохое. Произошло что-то немного безумное», — сказал Трамп.

По данным полиции, 38-летний спортсмен обвиняется в нанесении побоев с причинением телесных повреждений, незаконном проникновении в транспортное средство и нахождении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел в 4 октября, когда Санчес находился в городе в составе съемочной группы, освещавшей матч между «Лас-Вегас Рэйдерс» и «Индианаполис Колтс». По предварительной информации, в результате конфликта двое мужчин получили ножевые ранения, включая самого Санчеса, чье состояние в настоящее время стабильно.

Ранее фигуристка ударила ножом тренера, которого обвинила в изнасиловании.