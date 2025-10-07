На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Легенда сборной России назвал ключевую фигуру в «Спартаке»

Экс-игрок Булыкин: руководство «Спартака» должно отвечать за свои шаги
ФК «Спартак-Москва»

Руководство московского «Спартака» должно отвечать за свои решения при назначении или увольнении главного тренера, и центральной фигурой в этом процессе является спортивный директор Франсис Кахигао. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший нападающий сборной России, «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин.

«Почему клуб ориентируется на иностранных специалистов? Решает руководство «Спартака», оно в ответе за свои шаги. Для меня ключевая фигура в любом клубе – спортивный директор, который отвечает за всю спортивную составляющую. Вряд ли мы будем слышать, скажем, от генерального директора или от президента что-то про футбол.

Конечно, хочется, чтобы спортивный директор объяснял все назначения и отвечал за них. Гендиректор редко разбирается в футболе, вряд ли что-то имеет смысл у него спрашивать. Кандидатуру должен назначать спортивный директор – а их много. Вопрос только в том, кого одобрит совет директоров», – полагает Булыкин.

Накануне совет директоров красно-белых рассматривал вопрос отставки главного тренера команды Деяна Станковича и не стал увольнять специалиста. По данным СМИ, такое решение принято потому, что Кахигао еще не достиг договоренности с потенциальным преемником серба. Вместе с тем подчеркивается, что в клубе есть понимание: со Станковичем надо расставаться.

Кроме того, по итогам заседания был представлен новый генеральный директор клуба: им стал Сергей Некрасов. Занимавший ранее этот пост Олег Малышев останется в совете директоров и будет советником Некрасова.

Ранее Станкович попал в номинацию на лучшего тренера сентября.

Футбол. Чемпионат России
