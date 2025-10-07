На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дисквалифицированный наставник «Спартака» попал в номинацию на лучшего тренера сентября

Наставник «Спартака» Станкович попал в номинацию на лучшего тренера сентября
Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович попал в номинацию на приз лучшему тренера сентября. Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Вместе с ним за приз поборются еще пять специалистов — Фабио Челестини (ЦСКА), Джонатан Альба («Ростов»), Сергей Семак («Зенит»), Валерий Карпин («Динамо») и Станислав Черчесов («Ахмат»).

Деян Станкович пока не может руководить командой во время матчей с тренерской скамейки. До 19 октября он отбывает месячную дисквалификацию: специалист отстранен от всех матчей под эгидой Российского футбольного союза (РФС) за оскорбления в адрес арбитра Егора Егорова во время матча с «Динамо» (2:2).

После 11 туров «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице. Команда набрала 18 очков и отстает от лидирующего ЦСКА на шесть баллов. В прошлом туре «Спартак» уступил ЦСКА со счетом 2:3.

Ранее совладельца «Торпедо», признавшегося в подкупе судей, выпустили из СИЗО.

