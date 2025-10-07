ФК «Калуга» взял на работу сотрудника с подписью «ФК Калуга»

Футбольный клуб «Калуга» взял на работу сотрудника, который использует необычную подпись в паспорте, сообщает «Первый спорт».

Клуб пригласил на работу в качестве специалиста по работе с болельщиками 23-летнего Александра Кука, который расписывается в документах официальным названием футбольной команды — «ФК Калуга». Изначально клуб скептически отнесся к идее приглашения Кука на работу, посчитав того «невменяемым», сообщает источник.

Позднее сам Кук заявил, что использует необычную подпись «из-за большой любви к клубу».

«Калуга» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Второй лиги в подгруппе «Б», опережая идущий вторым «Сахалинец» на три очка.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций.

