На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ФК «Калуга» взял на работу сотрудника с подписью «ФК Калуга»

Футбольный клуб «Калуга» взял на работу сотрудника, расписывающегося «ФК Калуга»
true
true
true
close
Telegram-канал Первый спорт

Футбольный клуб «Калуга» взял на работу сотрудника, который использует необычную подпись в паспорте, сообщает «Первый спорт».

Клуб пригласил на работу в качестве специалиста по работе с болельщиками 23-летнего Александра Кука, который расписывается в документах официальным названием футбольной команды — «ФК Калуга». Изначально клуб скептически отнесся к идее приглашения Кука на работу, посчитав того «невменяемым», сообщает источник.

Позднее сам Кук заявил, что использует необычную подпись «из-за большой любви к клубу».

«Калуга» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Второй лиги в подгруппе «Б», опережая идущий вторым «Сахалинец» на три очка.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций.

Ранее дисквалифицированный наставник «Спартака» попал в номинацию на лучшего тренера сентября.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами