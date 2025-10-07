30 тысяч человек приняли участие в фестивале бега «Моя столица»

В Москве в минувшие выходные завершился фестиваль бега «Моя столица», сообщает пресс-служба соревнований.

Победителем дистанции 10 км у мужчин стал Сергей Шаров с результатом 29 минут 28 секунд. Вторым на дистанции стал Андрей Янович (29:48), третьим — Егор Лимонов (30:06). На аналогичной дистанции у женщин первенствовала Светлана Аплачкина, ее время составило 32 минуты 7 секунд. Серебро выиграла Надежда Сизова (33:16), бронза у Виктории Хапилиной (33:57).

Полумарафон у мужчин выиграл Виктор Гуржий, у женщин — Наталья Леонтьева.

В соревнованиях, прошедших 4 и 5 октября на Воробьевых горах, приняли участие более 30 000 спортсменов и зрителей.

В 2022 году Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

