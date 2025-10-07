Стало известно, пройдут ли в России международные турниры конькобежцев

Международный союз конькобежцев (ISU) не разрешит проводить международные старты в Иркутске и Красноярске, сообщает «ВсеПроСпорт»

По словам представителя организации, заявки Союза конькобежцев России на проведение турниров по шорт-треку и конькобежному спорту не будут удовлетворены.

«Могут ли заявки СКР быть одобрены? Как указано в коммюнике ISU под номером 2469: «До дальнейшего уведомления международные соревнования в России и Беларуси проводиться не будут», — заявили в пресс-службе организации.

20 декабря 2024 года ISU разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

В 2022 году Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

