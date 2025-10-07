Чемпион Италии разбился на Lamborghini

Бывший напдающий туринского «Ювентуса» Элджеро Элиа попал в аварию на своем Lamborghini Urus, сообщает Bild.

Инцидент произошел в Нидерландах 4 октября. Спортсмен двигался по трассе в темное время суток и столкнулся с несколькими автомобилями на трассе А4 недалеко от Лейдена. Машина футболиста оказалась разбитой, сам он не получил серьезных травм и был доставлен с одним из других водителей в полицейский участок для дальнейшего разбирательства.

Элиа завершил профессиональную карьеру в 2022 году из-за травмы голеностопа. За сборную Нидерландов форвард провел 30 матчей.

