Главу «Бенфики» могут посадить за перевод денег из России

Главу «Бенфики» Кошту могут наказать за перевод денег от «Локомотива»
Petros Giannakouris/AP

Президента лисссабонской «Бенфики» Руя Кошту могут привлечь к ответственности за перевод денег от московского «Локомотива» по трансферу защитника Хермана Конти, сообщает CNN Portugal.

По информации источника, 53-летний Кошта подозревается в нарушений ограничительных мер, утвержденных Организацией Объединенных Наций (ООН) и/или Европейским союзом (ЕС) в связи с выплатой российским клубом суммы в €76 тыс. Отмечается, что допрос функционера должен был состояться еще в июле, однако сторона защиты ходатайствовала о переносе слушания на осень.

Португальская прокуратура намерена выдвинуть обвинение об отмывании денег — утверждается, что средства напрямую перечислялись со счета российского клуба на счет «Бенфики» в Banco Comercial Português (BCP) без какого-либо посредника или сокрытия.

18 сентября главным тренером «Бенфики» стал Жозе Моуринью. Рабочее соглашение специалиста с командой рассчитано до 2027 года. При этом стороны договорились, что могут не продлевать контракт по окончании текущего сезона.

Португалец второй раз в своей тренерской карьере возглавил «Бенфику». До этого он тренировал клуб в 2020 году и проработал в команде всего несколько месяцев: с сентября по декабрь.

Ранее сообщалось, что РФС рассмотрит новое дело против футболиста Владимира Писарского о ставках.

