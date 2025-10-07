На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
РФС рассмотрит новое дело против футболиста Писарского о ставках

РФС 10 октября рассмотрит новое дело против Писарского о ставках
Футбольный клуб «Сочи»

Российский футбольный союз (РФС) 10 октября планирует повторно рассмотреть дело Владимира Писарского, нападающего, ранее отстраненного от футбола за ставки. Об этом сообщил юрист Антон Смирнов, представляющий интересы спортсмена, в своем Telegram-канале.

Новое дисциплинарное разбирательство, по словам Смирнова, вызвано предполагаемым совершением Писарским двух ставок в 2020 году, когда тот выступал за омский «Иртыш». Юрист подчеркивает, что по имеющимся данным, футболист не делал ставок непосредственно на футбол.

3 июля комитет по этике РФС дисквалифицировал Писарского на четыре года, три из которых – условно. На момент инцидента нападающий принадлежал самарским «Крыльям Советов», но выступал в аренде за «Сочи». После дисквалификации, 16 июля, «Крылья Советов» расторгли контракт с форвардом.

Расследование комитета по этике РФС установило, что в день первого стыкового матча за право выхода в Мир – Российскую премьер-лигу против «Пари Нижний Новгород», Писарский перевел крупную сумму денег на карту своего друга. Футболист знал, что средства будут использованы для ставок в букмекерских конторах, в том числе на исход стыковых матчей. Часть ставок была сделана на то, что «Сочи» не выйдет в премьер-лигу. Сам Писарский принимал участие в первом стыковом матче 28 мая 2025 года и получил красную карточку уже на 35-й минуте.

7 августа апелляция Писарского на решение о дисквалификации была отклонена РФС. Смирнов заявил о намерении обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS). В соответствии с регламентом РФС по этике, субъектам футбола запрещается прямо или косвенно участвовать в пари, азартных играх, лотереях или аналогичных мероприятиях, связанных с футбольными матчами.

13 августа Писарский обратился к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой провести служебное расследование в отношении главы комитета РФС по этике Андрея Стукалова, обвиняя его в нарушении регламента РФС по этике. 11 сентября генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что КДК может в ближайшее время вновь рассмотреть ситуацию с Писарским. 18 сентября стало известно о подаче апелляции в CAS на решение о дисквалификации.

Ранее в Москве осудили семь спортсменов за договорные матчи.

