Ничью в матче ЦСКА — «Спартак» назвали более справедливым результатом

Тренер Билялетдинов: ничья в матче «Спартака» и ЦСКА была бы более справедливой

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов заявил, что ничья в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Спартаком» была бы более справедливой, передает Vprognoze.ru.

«0:3 к 18 минуте? Это ошибка защитников, причём очередная. У «Спартака» это хроническая болезнь. ЦСКА должен быть доволен, что сохранил 3:2, ведя при этом 3:0. Ничья была бы более справедливой», — сказал Билялетдинов.

ЦСКА в настоящее время возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав после 11 туров 24 очка. «Локомотив» идет на второй строчке, отставая от лидера на балл.

Накануне красно-синие одержали победу в дерби со «Спартаком» – 3:2. При этом армейцы переписали историю соперников, забив три мяча к 18-й минуте — прежде такое случалось со «Спартаком» в 1947 году. 10-кратные чемпионы России после этой неудачи располагаются на шестой строчке в турнирной таблице с 18-ю баллами.

Ранее в ЦСКА отреагировали на информацию о переходе в команду игрока «Спартака».