В ЦСКА отреагировали на информацию о переходе в команду игрока «Спартака»

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что переход зимой в команду футболиста столичного «Спартака» Александра Пруцева, выступающего на правах аренды за «Локомотив», вряд ли возможен. Слова Брейдо передает Telegram-канал «Спартак информ».

«Насколько я понимаю, это вряд ли возможно хотя бы в силу регламента. Бессмысленно, я бы сказал, поэтому и комментировать нечего», — сказал Брейдо.

ЦСКА в настоящее время возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав после 11 туров 24 очка. «Локомотив» идет на второй строчке, отставая от лидера на балл.

Накануне красно-синие одержали победу в дерби со «Спартаком» – 3:2. При этом армейцы переписали историю соперников, забив три мяча к 18-й минуте — прежде такое случалось со «Спартаком» в 1947 году. 10-кратные чемпионы России после этой неудачи располагаются на шестой строчке в турнирной таблице с 18-ю баллами.

Ранее «Локомотиву» предрекли победу в РПЛ.