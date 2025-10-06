Бывший тренер «Спартака» не отказался бы вновь возглавить команду

Экс-тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что не отказался бы вновь возглавить команду, передает Metaratings.ru.

«Я не хочу думать о будущем Станковича. Я не обращаю внимания на слухи о его увольнении. Сейчас у «Спартака» есть тренер. Мы должны уважать его. Но я бы не отказался поработать в «Спартаке» еще раз», — сказал Рианчо.

Деян Станкович пока не может руководить командой во время матчей с тренерской скамейки. До 19 октября он отбывает месячную дисквалификацию: специалист отстранен от всех матчей под эгидой Российского футбольного союза (РФС) за оскорбления в адрес арбитра Егора Егорова во время матча с «Динамо» (2:2).

После 11 туров «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице. Команда набрала 18 очков и отстает от лидирующего ЦСКА на шесть баллов.

В прошлом туре «Спартак» уступил ЦСКА со счетом 2:3.

Ранее стало известно, почему «Спартак» не уволил Станковича.