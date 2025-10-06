Стало известно, почему «Спартак» не уволил Станковича

Московский «Спартак» не стал увольнять главного тренера команды Деяна Станковича из-за отсутствия подходящей замены, сообщает Metaraitings.
Отмечается, что у спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао пытается договорится с несколькими кандидатами на пост наставника команды. В команде понимают, что Станковича надо уволить.
Деян Станкович пока не может руководить командой во время матчей с тренерской скамейки. До 19 октября он отбывает месячную дисквалификацию: специалист отстранен от всех матчей под эгидой Российского футбольного союза (РФС) за оскорбления в адрес арбитра Егора Егорова во время матча с «Динамо» (2:2).
После 11 туров «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице. Команда набрала 18 очков и отстает от лидирующего ЦСКА на шесть баллов.
В прошлом туре «Спартак» уступил ЦСКА со счетом 2:3.
