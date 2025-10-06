На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский тренер о борьбе ЦСКА за победу в РПЛ: у них еще будут спады

Тренер ЦСКА Балахнин: у ЦСКА еще будут спады
Александр Вильф/РИА Новости

Российский тренер Сергей Балахнин ответил на вопрос о том, готов ли московский ЦСКА бороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), отметив, что у армейцев еще будут спады, передает «Евро-Футбол.Ру».

«У армейцев еще будут спады. У них появились проблемы в обороне после ухода Роши. Команда стало гораздо слабее, больше пропускает. Вчера матч со «Спартаком» это тоже показал», — сказал Балахнин.

ЦСКА в настоящее время возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав после 11 туров 24 очка. «Локомотив» идет на второй строчке, отставая от лидера на балл.

Накануне красно-синие одержали победу в дерби со «Спартаком» – 3:2. При этом армейцы переписали историю соперников, забив три мяча к 18-й минуте — прежде такое случалось со «Спартаком» в 1947 году. 10-кратные чемпионы России после этой неудачи располагаются на шестой строчке в турнирной таблице с 18-ю баллами.

Ранее в ЦСКА отреагировали на информацию о переходе в команду игрока «Спартака».

Футбол. Чемпионат России
