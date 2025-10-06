Сперцян посетил стоматолога после стычки с защитником «Ахмата»

Сперцян о посещении стоматолога после стычки с Ндонгом: зубы целые

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал в своих соцсетях, что посетил стоматолога после стычки с футболистом «Ахмата» Усманом Ндонгом во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зубы целые», — написал Сперцян.

Конфликтный инцидент произошел в матче, который завершился победой «Краснодара» со счетом 2:0. Игрок команды «Ахмата» Ибраим Ндонг утверждает, что Сперцян допустил расистское высказывание на португальском языке, тогда как капитан «Краснодара» сообщил, что первым оскорбление в адрес его матери на испанском произнес соперник.

После 11 туров РПЛ «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице с 23 очками. Следующий матч команда проведет 18 октября против махачкалинского «Динамо». Российский футбольный союз (РФС) продолжает расследование инцидента.

6 октября генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг официально высказался в поддержку капитана команды Эдуарда Сперцяна, обвиненного защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом в расистских высказываниях.

Ранее Сперцян ответил на обвинения в расизме.