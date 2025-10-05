Капитан «Краснодара» ответил на обвинения в расизме

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян опубликовал заявление в своем Telegram-канале, в котором ответил на обвинения защитника «Ахмата» Усмана Ндонга в расистских высказываниях.

Футболист категорически отверг предъявленные обвинения и выразил готовность сотрудничать со следствием.

«Смотрите камеры, читайте по губам, полиграф — нет проблем. Я уверен в себе, я уверен в своих словах. Я знаю, что я этого не говорил», — заявил Сперцян. Полузащитник также подчеркнул свои моральные принципы: «Я вырос на Кавказе. Я знаю все понятия. Меня правильно воспитали мои родители. Никогда я такого себе лично не позволю».

Инцидент произошел 4 октября в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ахматом» и «Краснодаром». На 81-й минуте встречи Ндонг получил прямую красную карточку за удар плечом в Сперцяна. Сам Сперцян был наказан желтой карточкой за провокационные действия. После матча сенегальский защитник заявил, что расистское оскорбление со стороны капитана «Краснодара» стало причиной его поступка.

Российская премьер-лига сообщила о начале тщательного расследования инцидента. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) изучает все обстоятельства конфликта, включая видеозаписи и показания участников матча. В случае подтверждения факта расизма Сперцяну грозит дисквалификация на срок до 10 матчей.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в случае доказательства расистского высказывания футболист должен быть строго наказан.