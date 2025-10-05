На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Помощник Карпина не считает его великим тренером

Николай Писарей признался, что не считает Карпина великим тренером
Владимир Федоренко/РИА Новости

Тренер Николай Писарев, являющийся помощником Валерия Карпина в сборной России, заявил, что не считает его великим тренером, передает «РБ Спорт».

«Считаю ли я Карпина великим тренером? Нет. Да и что значит великий? Карпин топ-тренер? Пока ему есть что доказывать. До топовости ему не хватает титулов», — сказал Писарев.

4 октября московское «Динамо» под руководством Карпина уступило столичному «Локомотиву» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 5:3.

На первой минуте матча Данил Пруцев забил мяч в ворота «Динамо». В середине первого тайма Иван Сергеев и Бителло вывели «Динамо» вперед, но еще до перерыва Алексей Батраков сравнял счет, реализовав пенальти. Николай Комличенко и Дмитрий Воробьев во втором тайме довели преимущество «Локомотива» до двух мячей. Максим Осипенко в конце матча один мяч отыграл, забив с пенальти. Окончательный счет матча установил игрок «Локомотива» Александр Руденко.

Ранее легенда «Динамо» назвал странным уход из клуба председателя совета директоров.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
